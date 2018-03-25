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Korkunç olayı eski eşler ortaya çıkardı! Çocuğunu...

Korkunç olayı eski eşler ortaya çıkardı! Çocuğunu...

Belçika’nın Liege Herstal bölgesinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur, korkunç bir cinayete kurban gitti. Korkunç olay, eski eşin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 11:45 - Güncelleme: 25-03-2018 11:45

Canice öldürülen anne kızın katil zanlısı, Emine Yağmur'un birlikte yaşadığı Beytullah A., Yağmur’dan olan kızını eski eşine götürerek verdi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Beytullah A.’nın eski eşi, Emine Yağmur’un eski eşini arayarak durumdan şüphelendiğini söyleyerek vahşi cinayetleri ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek Belçika’ya yerleşen Emine Yağmur 2013 yılında eşinden boşandı. Babasını da kaybeden Emine Yağmur, Türkiye’de yalnız kalan annesi Fatma Yağmur’u da yanına alarak Belçika’da yaşamaya başladı. Emine Yağmur, 2 yıl önce Beytullah A ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladılar.

AYRILDIKTAN SONRA DA ŞİDDET DEVAM ETTİ: Çift bir süre sonra Türkiye’ye gelerek Beytullah A.’nın memleketi Konya’da kaldı. Ardından Belçika’ya tekrar dönen Emine Yağmur, kısa süre sonra hamile kaldığını öğrendi. Hamilelikten sonra çiftin arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bir süre sonra şiddete dayanamayan Emine Yağmur durumu ilk önce annesine, daha sonra da akrabalarına haber verdi. Çift bir süre sonra ayrı yaşamaya başladı fakat Beytullah A., Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur’u tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur, Beytullah A.'dan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızını görme bahanesi ile anne kızın evine giden Beytullah A. iddiaya göre şiddetine devam etti.

DEFALARCA TEHDİT ETTİ

Beytullah A. şiddet korkusundan kızını da göstermeyen anneye tehdit dolu mesajlar attı. Emine Yağmur bu mesajları ise sosyal medya hesabından paylaşarak korkusunu bastırmaya çalıştı. Beytullah A. 2 hafta önce ise Emine Yağmur’a, ‘Sizi öldürmek farz oldu” diye mesaj attı. Anne kız dün gece Belçika’da yaşadıkları evde bıçaklanarak vahşice öldürülmüş bir şekilde bulundu.

CİNAYETLERİ ESKİ EŞLER ORTAYA ÇIKARDI

Cinayetleri işlediği iddia edilen cani Beytulah A. Emine Yağmur’dan olan kızını eski eşine götürerek verdi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Beytullah A.’nın eski eşi Emine Yağmur’un eski eşini arayarak durumdan şüphelendiğini ve Emine Yağmur’un hayatından endişe ettiğini söyledi. Durum karşısında eski eşinin oturduğu eve giden Ural Aydın eve geldiğinde kapıyı kimse açmayınca durumu polise haber verdi. Belçika polisi eve girince vahşet ortaya çıktı. Birçok yerinden bıçak darbesi almış halde anne kızın cesedine ulaşıldı.

KİMSEYİ CANLI BIRAKMAYACAĞIM

Beytullah A. daha önce Emine Yağmur’a attığı bir mesajda ise, "Bekle o evde çocuğum hariç hiç kimseyi canlı bırakmayacağım” dediği öğrenildi. Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğlu ise cinayet gecesi babasının yanında kaldığı ortaya çıktı. Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğluna da tehdit mesajları attığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Belçika polisi cinayetler ile ilgili soruşturmalarını devam ettiriyor. Anne kızın cenazeleri ise otopsi sonrası Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Lipsoz 25 Mart 2018 13:09 Tek doguyoruz tek ölüyoruz.Hic kimse bir baskasina ait olamaz. Zarar vermeden sahiplenmeye eyvallah, ama bu denli shiplenme ancak hastalik sayilabilir. Bu davranisyla sadece öldürdükleri degil,geride kalan bir dolu sevenlerinide öldürdü.

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