Korkunç olay! Yaşlı adamı defalarca yumrukladı

SAMSUN’un Bafra ilçesindeki yaşlı bir adama, acımazca defalarca yumruk atan gencin görüntüleri ortaya çıktı. Bir hafta önce meydana gelen olayın görüntüleri bir iş yerinin kameralarına yansıdı.

Olay, Samsun Sinop karayolunun servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ: Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın tepki göstermesi üzere C.D. otomobille geri geri gelerek yaşlı adamın yanına geldi. Bu sırada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı öldüresiye dövdü. Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.’yi otomobili kullanan Ç.D. kolundan tutup otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR: Olayı gören yaşlı adamın eşinin çığlık seslerini duyan iş yeri çalışanları aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı kendi imkanlarıyla bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesine götürdü. Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetçi olması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti. Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. karakola götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Güncel 31 Temmuz 2018 15:21
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 15:32 olay açık yaşlı bir insana keyfi darb var.araç sürücüsü ve yanındaki şahıs en ağır şekilde cezalandırılmalı...!

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