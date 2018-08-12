Korkunç olay: Vücuduna bisiklet demiri saplandı!

GAZİANTEP’in Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda: sokakta bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Berat K.'nin bacak arasına henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletin arkasında bulunan sepetin demiri saplandı.

Çevredeki vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hastanede yapılan operasyonla kurtarıldı. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.