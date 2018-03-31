Korkunç Olay! Trambolinde takla atmaya çalışırken boynunu kırdı

Spor salonunda trambolinde zıplayarak takla atmak isteyen 17 yaşındaki bir çocuk dehşeti yaşadı. O anlar saniye saniye spor salonunun güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde 17 yaşındaki çocuk spor salonunda bulunan trambolinde takla atmaya çalışırken aniden durdu.

Rusya'nın St Petersburg kentinde bulunan bir spor salonunda gerçekleşen bu talihsiz olayda, bir anda tramboline yığılan gencin yardımına spor salonunda bulunan diğer kişiler koştu. Genç çocuk, spor salonuna çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonucu genç çocuğa, durumunun ciddiyetini koruduğu, boyun kırığı teşhisi konuldu ve omuriliğinde de zorlanmalar olduğu bilgisi verildi. Doktorların verdiği bilgilerde çocuğun bir daha yürüyüp yürüyemeyeceği konusunda endişe duydukları belirtildi. Olay hakkında soruşturma açan polis, spor salonundaki ekipmanların kusurlu olup olmadığını inceleme altına aldı.