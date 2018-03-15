Korkunç olay: Taşlanarak öldürüldü, avuçlarında...

AVUÇLARINDA VE ÜZERİNDE PARA ÇIKTI: Cinayet Büro Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede erkek cesedinin avuçlarında ve ceplerinde toplam 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kağıtlar buldu. Polis, cesedin bulunduğu otların arasında ise delil aradı.