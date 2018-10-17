Korkunç olay! Sık sık karnı ağrıyordu 1 yılda bu hale geldi

Pakistan'ın, Karaçi kentinden yaşayan 9 yaşındaki Aneet Ur Rehman'un karnı yaşadığı kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle neredeyse bir plaj topunun 3 katı kadar şişmiş durumda. Tedavi için gereken para ise tam tamına 35 bin sterlin...

Korkunç olay! Sık sık karnı ağrıyordu 1 yılda bu hale geldi

9 yaşındaki Aneet Ur Rehman, diğer altı kardeşi gibi normal ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Ancak ta ki 4 yıl öncesine kadar...Talihsiz çocuk 4 yıl önce sık sık karın ağrısından şikayet ediyordu.

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Korkunç olay! Sık sık karnı ağrıyordu 1 yılda bu hale geldi

Karın ağrısıyla birlikte Aneet'in karnı da şişmeye başlamıştı ancak fazla değildi. Ancak son 1 yılda öyle bir boyuta ulaştı ki Aneet artık kıyafetlerini giymekte zorlanıyordu.

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Korkunç olay! Sık sık karnı ağrıyordu 1 yılda bu hale geldi

Aneet'in babası Ali, oğlunun yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: "Çok zor yürüyebiliyor ve tek bir pozisyonda uyuyabiliyor. Yanlışlıkla bir şey midesine çarparsa, acı çeker ve sürekli ağlar." Aneet yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı ve tüm gününü evde geçirmeye başladı.

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Korkunç olay! Sık sık karnı ağrıyordu 1 yılda bu hale geldi

Aneet'in babası Suudi Arabistan'da bir tesisatçı olarak çalışıyordu, ancak altı ay önce işini bıraktı ve oğlunun durumu kötüye gittikten sonra Pakistan'a döndü. Aneet'in vücudunda biriken sıvı her ay çekilmesine rağmen bir süre sonra yine aynı şekilde büyümeye başlıyor.

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