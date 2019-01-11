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Korkunç olay: Parçalanmış halde bulundular!

Korkunç olay: Parçalanmış halde bulundular!

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi kırsalındaki başıboş köpeklerin sürüye saldırması sonucu 3 keçi telef oldu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 20:04 - Güncelleme: 11-01-2019 20:04

ISPARTA'da Kerim D.’ye ait keçi sürüsü Söbü Dağı kırsalında otlarken, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi içerisinde ve çevresinde başıboş halde bulunan 6-7 köpek tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan keçilerden 3’ü telef olurken, 1 keçi ise köpeklerin saldırdığı esnada bölgedeki yöre sakinleri tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Yaşanan saldırıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, “SDÜ Batı Yerleşkesi’nde başıboş gezen köpekler bir çobanın keçilerini parçaladılar. Bir tanesini kurtarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Keçileri kurtaran vatandaşlar, yaralı kurtulan keçinin korkup, kaçarak bir yere saklanmış olabileceğini belirtti.

Öte yandan, sürüde yaşananların, keçi sahibi ve oğullarına haber verdiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 20:34 Bize ne oldu yaaaaa? Aslında bize hiçbir şey olmadı sadece yıllardır bastırdığımız nefret, nefret suçuna, kin, haset ve öfke krizle birlikte şiddete dönüştü.........

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