Korkunç olay: Küreklerle saldırdılar!

IĞDIR'da, yaylada su içmek için dereye inen 15 hayvana kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, dereye inen 15 büyükbaş hayvana, dirgen ve küreklerle vurdu. Hayvanlar aldıkları darbelerle kanlar içinde kaldı. 3 gebe ineğin yavrusunun öldüğü belirlendi, 3 hayvan da kesime gönderildi. Twitter

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Tuzluca'ya bağlı Yeni Yayla bölgesinde, Yavuz Gümüştekin'e ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için dereye indi. Burada, hayvanların 15'ine, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından dirgen ve küreklerle şiddet uygulandı. Twitter

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Kanlar içinde kalan hayvanlardan bazılarının boynuzlarının aldıkları darbe sonucu kırıldığı belirlendi. 3 gebe ineğin yavrusunun öldüğü tespit edildi, 3 hayvan da kesime gönderildi. Twitter

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