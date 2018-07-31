Korkunç olay: Küreklerle saldırdılar!

IĞDIR'da, yaylada su içmek için dereye inen 15 hayvana kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildi.

Korkunç olay: Küreklerle saldırdılar!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, dereye inen 15 büyükbaş hayvana, dirgen ve küreklerle vurdu. Hayvanlar aldıkları darbelerle kanlar içinde kaldı. 3 gebe ineğin yavrusunun öldüğü belirlendi, 3 hayvan da kesime gönderildi.

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Korkunç olay: Küreklerle saldırdılar!

Tuzluca'ya bağlı Yeni Yayla bölgesinde, Yavuz Gümüştekin'e ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için dereye indi. Burada, hayvanların 15'ine, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından dirgen ve küreklerle şiddet uygulandı.

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Korkunç olay: Küreklerle saldırdılar!

Kanlar içinde kalan hayvanlardan bazılarının boynuzlarının aldıkları darbe sonucu kırıldığı belirlendi. 3 gebe ineğin yavrusunun öldüğü tespit edildi, 3 hayvan da kesime gönderildi.

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Korkunç olay: Küreklerle saldırdılar!

Durumun bildirilmesinin ardından yaylaya jandarma ve veteriner ekipleri gelerek, tutanak tuttu. Hayvanlara şiddet uygulayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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