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Korkunç olay: Köpek, bebek cesedini kafenin önüne bıraktı!

Korkunç olay: Köpek, bebek cesedini kafenin önüne bıraktı!

AYDIN’ın Söke ilçesinde, temizlik işçileri kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 21:26 - Güncelleme: 30-10-2018 21:29

AYDIN’ın Söke ilçesinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda; belediye temizlik işçileri AVM’ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 21:52 yeni dogmus bebegine bunu yapan baskalarina Allah korusun bilmem ne yapar. Karninda 9 ay tasidigin Allahin verdigi cana bunu reva gorenler icin insan sozcugu kullanmak dogrumu acaba

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