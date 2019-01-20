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Korkunç olay: Kardeşini bıçaklayıp öldürdü! Annesini ise...

Korkunç olay: Kardeşini bıçaklayıp öldürdü! Annesini ise...

TOKAT'ta üniversite öğrencisi Hasan Atılır (22), tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçakladı. Fatma Atılır yaralanırken, Hasan Atılır sesler üzerine koşarak gelen tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 17:49 - Güncelleme: 20-01-2019 17:49

TOKAT'ta üniversite öğrencisi Hasan Atılır, tartıştığı annesini ve kardeşini yaraladı. Anne Atılır kurtarılırken kardeş Sefa Atılır hayatını kaybetti.

Tokat'ta Fatma-Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, mutfakta temizlik yapan annesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sinirlenen Hasan Atılır, eline geçirdiği bıçağı annesinin boğazına dayadı. Çıkan arbede sırasında Fatma Atılır boğazından yaralandı.

Evde diğer odada ders çalışan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa Atılır, annesinin çığlıklarını duyunca, mutfağa koştu.

Bu sırada Hasan Atılır, kendisine tepki gösteren kardeşine de bıçakla saldırdı. Sefa Atılır da kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Fatma ile oğlu Sefa Atılır, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sefa Atılır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Fatma Atılır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra evden kaçan Hasan Atılır, polis ekiplerinin takibi sonucu yakındaki bir sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Atılır, Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hasan Atılır'ın sorgusu sürerken, Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan Sefa Atılır'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazı sonrası Behzat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sefa Atılır'ın cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tokat İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Hasan Atılır adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ailesi ile ders çalışma konusunda sık sık tartıştığı, tıp fakültesi okuyan kardeşini de kıskandığı öne sürüldü. Evdeki olayın da bu nedenle çıktığı iddia edildi. Şüphelinin yaşadığı şok nedeniyle net ifadesinin alınamadığı öğrenildi. Çelik yelek giydirilen Hasan Atılır, adliye girişinde basın mensuplarının "Kardeşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna da yanıt vermedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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