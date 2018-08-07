Korkunç olay! Hırsız zannettikleri taksiciyi öldüresiye dövdüler

'Pes' dedirten olay İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesinde gerçekleşti. 15 yıldır taksicilik yapan Mehmet Demircan, 22 Temmuz Pazar günü akrabasını ziyarete gitti.

30 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI: Park yeri bulamadığı için aracını başka bir sokağa bırakan Mehmet Demircan, aracını almaya gittiğinde hasara uğrayan arabasının başında ellerinde taş ve sopa bulunan yaklaşık 30 kişinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Demircan, öldüresiye dayak yedi. Kol, bacak ve dişlerinde kırık oluşan Demircan, gözlerini hastanede açtı.

60 GÜNLÜK İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI: Çok geçmeden Demircan’ın saldırıya uğradığı mahalleye dadanan hırsız zannedildiği için darp edildiği anlaşıldı. Demircan'ın hırsız olmadığı kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı. Polis gerçek hırsızın peşine düşerken, talihsiz adam 60 günlük iş göremez raporu aldı. Demircan, kendisini döven 13 kişiden şikayetçi oldu, kimliklerini tespit edeceği diğer kişilerden de şikayetçi olacağını söyledi.

'ÖZELLİKLE O KADINDAN ŞİKAYETÇİYİM': Yaşadığı olayı anlatan Demircan, "En az 25-30 kişi bana vurdu. Bana dayak atılırken görüntüleri de çekip paylaşmışlar. Beni bir kadın hırsız olarak belirlemiş, mahalleliye söylemiş. Özellikle o kadından şikayetçiyim. Beni o teşhis etmiş ama yanlış teşhis etmiş. Ben sokağa girdiğim gibi sopaları havaya kaldırıp peşimden koştular. Sorgusuz sualsiz saldırdılar. İki kişi beni kurtarmak için yardımcı oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi hastanede açtım.

'HIRSIZLA HİÇBİR BENZERLİĞİMİZ YOK': Sonradan mahalleye dadanan bir hırsız zannedildiğim için dayak yediğimi öğrendim. Gerçek hırsızı kamera kayıtlarından gördüm ama hiçbir benzerliğimiz yok. Kimse de bu yanlış olaydan dolayı özür dilemeye gelmedi. Hakkım onlarda kalmayacak. Psikolojik olarak durumdan çok etkilendim. Çalışamıyorum. Rezil oldum” dedi.

'BUNU YAPMAYA HAKLARI YOKTU': Mehmet Demircan’ın annesi Azize Demircan ise, “Oğlumu hastanede görünce bayıldım. Oğlum böyle bir şeyi hayatta yapmaz. Bunu yapmaya hakları yoktu” diyerek gözyaşı döktü.

  • Güncel 07 Ağustos 2018 08:47
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Korkunç olay! Hırsız zannettikleri taksiciyi öldüresiye dövdüler videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 08:54 Adalet gitti linç geldi. Çok normal.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro