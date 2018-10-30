Korkunç olay: Halıya sarıp boş araziye bıraktı!

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde 17 yaşındaki M.T., aralarında alacak verecek meselesi olan H.O.’yu bir iş merkezinin ofisinde 5 kurşunla öldürdü. M.T. öldürdüğü H.O.’nun cenazesinin görülmemesi için akşam karanlığını bekledi. Daha sonra cenazeyi bir halıya sararak arabaya yükleyen M.T., H.O.’nun cansız bedenini Kızıltepe-Nusaybin İpekyolundaki boş bir araziye götürerek üstünü taşlarla kapattı.

Yaşanan cinayetin ardından Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı bir soruşturma başlattı. Ekipler, cinayeti gerçekleştirdiğinden şüphelendikleri zanlı M.T.’yi gözaltına alarak, ifadeleri doğrultusunda H.O.’nun cenazesine ulaştı.

Cinayetle ilgili olduğu belirtilen 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen M.T.’nin polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan aramalarda cinayette kullanılan silah ise bir iş merkezinde bulundu. Gözaltında bulunan 4 kişinin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan H.O.’nun cenazesi de Kızıltepe’de defnedildi.