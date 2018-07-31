Korkunç olay! Genç kadının yüzüne 2 kez yumruk attı

İMGİLTERE Essex'te bir gece kulübü çıkışında çekilen bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cumartesi gecesi sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte gece kulübünden çıkan genç kız, bir erkekle tartışmaya başladı. Adam genç kızın yüzüne iki kez yumruk attı. Genç kız, ikinci yumrukta bilinci kapalı halde yere düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ: O sırada olay yerinde olan ve videoyu çeken Paul Henson, Facebook hesabında yaşananları paylaşınca polis soruşturma başlattı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Paris'te tacizcisine tepki gösterdiği için tokat yiyen kadının videosu viral oldu

Öte yandan bu olay önceki gün Paris'te bir erkek tarafından sokak ortasında tokatlanan genç kadını akıllara getirdi.

Marie Laguerre isimli 22 yaşındaki genç kadın, önce saldırgan adamla karşılaşmış sonrada bir kafenin hemen yanında tokatlanmıştı.