Korkunç olay fark edilince linç edilmek istendi!

Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Çakırhamam Otobüs Durakları'na doğru yokuştan kaçan zanlı olay yerine kısa sürede gelen polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.