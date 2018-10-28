Korkunç olay! Cesedini çalıp 7 yıl boyunca bir ölüyle yaşadı

Elena tedavi olup hastaneden çıktıktan sonra bir başkasıyla evlenir fakat Carl Tanzler’in saplantılı sevgisinin gölgesi hep üstünde olur. Böyle yaşamak elbette kolay değildir ama Elena’nın yaşamı da beklediği kadar uzun sürmez. Genç kadın vereme yakaladıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeder.