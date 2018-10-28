Korkunç olay! Cesedini çalıp 7 yıl boyunca bir ölüyle yaşadı

1933 yılında gerçekleşen olayda tüberküloza yakalan Elena de Hoyos, tedavi için hastaneye kaldırılır. Hastanenin radyolog olarak görev yapan çalışanı Carl Tanzler, Hoyos’u görür görmez aşık olur ve kan dondurucu hikaye o andan sonra başlar.

Korkunç olay! Cesedini çalıp 7 yıl boyunca bir ölüyle yaşadı

Yaklaşık 85 yıl önce meydana gelen yürekleri ağza getiren ilginç olayın hikayesi de korkunç. İşte 7 yıl boyunca aşık olduğu kadını evinde ölü olarak bulunduran adamın hikayesi...

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Korkunç olay! Cesedini çalıp 7 yıl boyunca bir ölüyle yaşadı

Yüberküloza yakalan Elena de Hoyos, tedavi için hastaneye kaldırılır. Hastanenin radyolog olarak görev yapan çalışanı Carl Tanzler, Hoyos’u görür görmez aşık olur. Elena’ya defalarca evlenme teklifi eden Carl, sürekli reddedilmesine rağmen aşkından vazgeçmedi.

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Korkunç olay! Cesedini çalıp 7 yıl boyunca bir ölüyle yaşadı

Elena tedavi olup hastaneden çıktıktan sonra bir başkasıyla evlenir fakat Carl Tanzler’in saplantılı sevgisinin gölgesi hep üstünde olur. Böyle yaşamak elbette kolay değildir ama Elena’nın yaşamı da beklediği kadar uzun sürmez. Genç kadın vereme yakaladıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeder.

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Korkunç olay! Cesedini çalıp 7 yıl boyunca bir ölüyle yaşadı

CESEDİ HASTANEDEN KAÇIRDI! Elena'nın öldüğünü duyan Tanzler, cesedi hastaneden kaçırıp, tam yedi yıl boyunca evinde Elena’nın cesediyle yaşar.

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