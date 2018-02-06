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Korkunç olay: 2 dolar için bir genci öldürüp yediler!

Korkunç olay: 2 dolar için bir genci öldürüp yediler!

Venezüella’nın Carabobo eyaletinde iki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti. Baba ve oğul, 500 bin bolivar (Kara borsada 2 dolar civarı) için 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 23:44 - Güncelleme: 06-02-2018 23:44

Excelsior gazetesinin aktardığına göre, Venezüella'nın Carabobo eyaleti Valencia kentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu.

CESEDİN BİR KISMINI YEDİLER

İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü.

Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.

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