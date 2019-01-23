Korkunç manzara! Ahıra girdiğinde dehşete düştü

Kangal köpeklerini soğuktan korumak için ahırda bir yuva yapan Erdal Karagül adlı vatandaş, sabah saatlerinde köpeklerinin yanına gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan ve yıllardır köpek besleyen Erdal Karagül, soğuktan korumak için ahırda yuva yaptığı kangallarının yanına gidince dehşete düştü. Üç yavru kangalın yerde hareketsiz yattığını gören gören Karagül, çok geçmeden gerçeği anladı. Twitter

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Son günlerde yurdun birçok yerinde olduğu gibi Sivas'ta da etkisini gösteren soğuk hava, hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Erdal Karagül de her ne kadar soğuk havalardan etkilenmemeleri için köpeğine yavrularıyla birlikte samanlıkta yuva yapsa da çabaları sonuçsuz kaldı. Twitter

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Sabah saatlerinde köpeklere bakmak için samanlığa giren Karagül, üç yavrunun donarak telef olduğunu fark etti. Yaşama tutunmaya çalışan 6 yavru köpeğin ise soğuktan donmamak için annelerine sokulduğunu gördü. Twitter

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