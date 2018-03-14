Korkunç: Kocası tuttu, eşine sevgilisini öldürttü!

KKTC’yi şoke eden cinayet öğlen saatlerinde meydana geldi. 3’ü kız 4 çocuk sahibi Meryem-Mehmet Doğu çifti geçen yıl Alsancak Belediyesi Su İşleri Amiri Memduh Ulugün’ün evine taşındı. İki katlı evin alt katında Meryem ve Mehmet Doğu çifti, üst katında ise evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Ulugün yaşıyordu.

Bir süre sonra ev sahibi Mehmet Ulugün ile kiracısı Meryem Doğu arasında ilişki başladı. İnşaat ustası Mehmet Doğu, işte olması gerekirken beklenmedik bir anda öğle saatlerinde evine geldi. Ev sahibi Memduh Ulugün’ü evinde gören Mehmet Doğu, eşi ve sevgilisi ile kavga etmeye başladı.

Öldürülen Memduh Ulugün

Kavga seslerini duyan komşular, Memduh Ulugün’ün “İmdat, beni öldürecekler kurtarın” diye bağırarak sokağa çıkarken gördü. Kaçan ev sahibini, kiracıları kovalıyordu. Kısa bir kovalamanın ardından Memduh Ulugün’ü yakalayan ve ellerini tutarak yere yatıran Mehmet Doğu karısına, “Namus senin namusun, sen temizleyeceksin” diye bağırdı.

Meryem Doğu da elindeki bıçakla sevgilisini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

ÖNCE MAHALLELİ YAKALADI

Sokak ortasında yaşanan vahşetin ardından polisten önce mahalleli olay geldi. Memduh Ulugün’ün yakınları ve arkadaşları, Meryem ve Mehmet Doğu çiftine saldırdı. Olay yerine gelen polis, çifti kabalığın arasından hava ateş açarak kurtardı ve gözaltına aldı. Cinayet zanlıları, yoğun güvenlik önlemleri altında Girne’de mahkemeye çıkartılarak tutuklandı. Polis, zanlı Meryem Doğu ile ev sahibi Memduh Ulugün arasında ilişki olduğunu ve cinayetin bu nedenle işlendiğini doğruladı.