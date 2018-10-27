Korkunç kazada baba ve iki kızı feci şekilde can verdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı.

Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehir ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI: Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UYUMAK İÇİN ARACI PARRK ETMİŞTİ: Nevşehir'den yüklediği briketleri Antalya'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI: Kazanın ardından TIR sürücüsü Karacaoğlu, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

  • Güncel 27 Ekim 2018 08:50
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