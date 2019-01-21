Korkunç kaza! Ölüme düğün yolunda yakalandı

Kaza, dün akşam Gaziantep Çatallı Mahallesi’nde gerçekleşti. Muhtar Kayhan, akrabasının düğününe gitmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yola çıktı. Ancak, mahalle çıkışında karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kayhan’ın otomobili kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhtar Kayhan, kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.