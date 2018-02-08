Korkunç kaza: Kamyon diğer kamyonun üzerine düştü!

Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla üstteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.