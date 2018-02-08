Korkunç kaza: Kamyon diğer kamyonun üzerine düştü!

ÇORUM’da toprak yüklü kamyonun başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza: Kamyon diğer kamyonun üzerine düştü!

Çorum'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Korkunç kaza: Kamyon diğer kamyonun üzerine düştü!

Olay Çorum-İskilip Karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görevli Musa Ardıç'ın kullandığı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı ve 5 metre yükseklikten Gökhan Küççük'ün kullandığı toprak yüklemesi yapılan başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü.

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Korkunç kaza: Kamyon diğer kamyonun üzerine düştü!

Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla üstteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Korkunç kaza: Kamyon diğer kamyonun üzerine düştü!

Çorum'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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