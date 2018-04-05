Korkunç kaza: Beton mikserinin altında can verdi!

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ZC 669 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar'a çarptı.