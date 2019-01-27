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Korkunç itiraf! Hamile eşini öldürüp...

Korkunç itiraf! Hamile eşini öldürüp...

ŞANLIURFA'da, intihar ettiği öne sürülen 2 aylık hamile Esma Kurt’un (23), eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve öldürdüğü eşinin cesediyle evde bir gün geçirdiği ortaya çıkan Mahmut Kurt, tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 17:49 - Güncelleme: 27-01-2019 17:49

ŞANLIURFA'da 2 aylık hamile karısını boğarak öldürdüren; sorgusunda da suçunu itiraf eden ve öldürdüğü eşinin cesediyle evde bir gün geçirdiği ortaya çıkan koca, tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Buhara Mahallesinde meydana geldi. Polisi arayan bir kadın, evine gittiği evli kızını hareketsiz bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde eşarp ile boğazı sıkılan Esma Kurt'un öldüğü belirlendi. İlk incelemede, eşarpla kendi boğazını sıkarak intihar ettiği gibi görülen Esma Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Esma Kurt'un ismi öğrenilemeyen annesi, 2 gün önce öldüğü belirlenen kızının kendisine, 'Hakkınızı helal edin, kocama iyi bakın' şeklinde mesajı gönderdiğini söyledi. Kurt'un ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı soruşturma başlattı. Kadının eşi Mahmut Kurt, bir gün önce arkadaşlarının yanında olduğu için eve gelmediğini belirtti.

Yapılan detaylı incelemede polis, genç kadının intihar etme olasılığının düşük olduğunu ve öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durup, şüpheli davranışlarda bulunan Mahmut Kurt'u gözaltına aldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESEDİYLE BİR GÜN EVDE KALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde de çelişkili ifadeler veren Kurt, cinayeti itiraf etti. Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 2 aylık hamile eşini elleriyle boğduğunu belirten Mahmut Kurt, bir gün eşiyle kaldığını ve ardından eşinin telefonundan annesine mesaj atıp, evden ayrıldığını söyledi. Şüpheleri üzerine çekmemek için bir gün eve gelmediğini ve olaya intihar görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf eden Kurt, pişman olduğunu ifade etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Kurt, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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