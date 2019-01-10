Korkunç intikam! Gece kulübünden kovulunca aracıyla mekana daldı

İngiltere'nin Gravesend şehrinde 21 yaşındaki Mohammed Abdul isimli genç adam, gittiği gece kulübünden güvenlik güçleri tarafından zorla çıkarıldı. Güvenlik güçlerini, "Geri dönüp sizden intikam alacağım. Sizi öldüreceğim" diye tehditler savuran Abdul, 4x4 cipi ile gece kulübüne geri döndü.

GECE KULÜBÜNE ARACIYLA DALDI: 8 YARALI Aşırı alkol ve uyuşturucu aldığı tespit edilen Abdul, kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine, "Size geri döneceğim demiştim" diye bağırdıktan sonra aracıyla birlikte gece kulübünde eğlenen insanların içine daldı. Gece kulübünün kapısını kırıp içeri dalan Abdul, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

TUTUKLANDI Gece kulübünün güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Abdul, polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Abdul hakkında adam öldürmeye teşebbüsten dava açıldı.