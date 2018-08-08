Korkunç infaz: Başını kesip çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da Elias Abulkalaam isimli Myanmar asıllı adam bir kadının evine silahla girdi, hırsızlık yaptı ve kadına tecavüze kalkıştı. Yakalanan adam Suudi Arabistan kralı Salman tarafından gelen emrin üzerine infaz edildi.
Adamın kafası uçurulduktan sonra bedeni Mekke'de çarmıha gerilerek sergilenmeye başlandı.
Tartışma yaratan infaz kararında en büyük eleştiri, cesedin çarmıha gerildikten sonra sergilenmesine geldi.
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