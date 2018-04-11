Korkunç ilan 'Bebeğimi alan istediği gibi kullanabilir ister...'

RUSYA'nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan 40 yaşındaki anne Lyudmila Sadryeva, bebeğini internet üzerinden 4 bin 400 dolara satışa çıkardı. Lyudmila Sadryeva'nın ilanında yazanlar ise ilanın kendisinden daha korkunçtu.

Kimileri bebek sahibi olmak için yıllarca uğraşır, kimileri ise ebeveynlikten bir haberdir, tıpkı Rusya'da yaşayan 40 yaşındaki anne Lyudmila Sadryeva gibi. İnternetten bebeğini satışa çıkaran Lyudmila Sadryeva'nın bebeğini satışa çıkarması korkunç ancak verdiği ilanda yazanlar daha korkunç. İşte dünyanın konuştuğu o olay. Twitter

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Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Lyudmila Sadryeva (40), 4 bin 400 dolara bebeğinin organlarını ilanla bir Rus internet sitesi üzerinden satışa çıkarmakla suçlandı. İlanda “çocuğum çok sağlıklı ve alan kişi dilediği gibi kullanabilir” gibi ifadeler kullanıldı.







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İlanın sosyal medyada hızla yayılmasının üzerine, Rus polisi alarma geçti. Kadının ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı evine baskın düzenlendikten sonra gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen anne, anlaşamadığı ev arkadaşının ilanı ‘intikam’ için verdiğini öne sürdü.







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