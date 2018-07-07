Korkunç görüntüler! Ayı adama böyle saldırdı

50'li yaşlardaki köylüyü öldüren ayı Hindistan'ın güneyinde bulunan bir köyde feci olayın yaşanmasına neden oldu.

Ayıdan intikam almak isteyen köylüler de ayının saldırısıyla karşılaştı. Ayıyı öldürmek isteyen köylülerden birinin kolunu ısıran ayı dehşet görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Adamı ayıdan kurtarmaya çalışan dört kişi ciddi şekilde yaralandı. En sonunda saldırgan ayı köylüler tarafından köyün yakınında öldürüldü.

Yaşanan dehşet olayda toplamda yedi kişi yaralandı ve bölgede bulunan Palasa hastanesine kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.