Korkunç görüntüler! Acil servis savaş alanına döndü

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nın acil servisinde hasta yakınları arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Acil müdahale odası ve bir çok bölümde kavga sırasında hasar oluşurken, polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Merkeze bağlı bir köyde Cuma günü düğün sırasında havaya av tüfeği ile ateş açılması sonucu saçmalardan düğüne katılan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kişinin yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahade odasının kapısını zorlayarak açmaya çalışması ile tartışma başladı. Kapı açılmayınca yaralının yakınları müdahale edilmesi için kapıya vurmaya başladı. Kalp krizi geçiren hastanın yakınları ise, hastalarına müdahale edildiğini söyledi. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Hasta yakınları arasındaki sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga, acil servisi adeta savaş alanına çevirdi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK OLAYI SAKİNLEŞTİRDİ: Durumun bildirilmesi üzerine yetersiz kalan hastane güvenliğine destek olarak bölgeye polis ve jandarma sevk edildi. Kavganın devam etmesi üzerine bölgedeki polisler havaya ateş açmak zorunda kaldı. Bazı polisler ise tarafları sakinleştirmek için biber gazı kullandı. Silah sesleri üzerine kavgaya karışanların bir kısmının da yaralı olarak kaçarken, kavgada 5 kişi de yaralandı. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis olaya karışan ve tedavisi bitenlerin bir kısmını gözaltına alırken, kavgaya karışan ve yaralı olarak kaçanların yakalanması için de geniş kapsamlı çalışma başlattı.