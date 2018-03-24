Korkunç görüntü! Uyuşturucu satıcısının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden beri çok sayıda uyuşturucu satıcısının polis tarafından öldürüldüğü Filipinler'den dehşet görüntüler geldi.

Filipinler'in başkenti Manila'ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bulucan şehrinde dün polis teşkilatının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü. Öldürülen bir uyuşturucu satıcının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı. Bulacan vilayetinde meydana gelen olaydan birkaç saat önce polis yaptığı bir operasyon sonrası 13 uyuşturucu satıcısını öldürdüğünü açıkladı. Öldürülen şahsın kim tarafından öldürüldüğü tam olarak belli olmasa da polis tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

GÖREVE GELMESİNDEN BU YANA 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Duterte'nin göreve gelmesinden sonra uyuşturucuya karşı açtığı savaşta polis ve çete üyeleri tarafından binlerce insan öldürüldü. Resmi rakamlara göre hazirandan bu yana ülkede yaklaşık 5 bin kişi uyuşturucu ile ilgili şiddet olayları ve baskınlarda hayatını kaybetti. Duterte'nin iktidara gelirken verdiği sözler arasında idam cezasını geri getirmek ve polise öldürme yetkisi vermek gibi sözler vardı. Ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştiren ABD ile silah anlaşmasını da iptal eden Duterte, polise verilecek silahları Çin'den satın almayı düşündüklerini duyurmuştu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte belediye başkanlığı yaptığı dönemde bazı şüphelileri bizzat öldürdüğünü itiraf etmişti.