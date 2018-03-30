Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

Kuzey Afrika ülkelerinden olan Sudan'da bir bölgede kum fırtınası yaşandı. Afrika'nın belli başlı bölgelerinde sıkça rastlanan bir olay olan kum fırtınasının şehre ilerleme anları anbean kaydedildi. Kısa süre içinde de şehri yutan fırtına ürkütücü bir manzaraya neden oldu.

Sudan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hafta sonuna kadar etkili olacağı duyuruldu.

Açıklamada, görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü belirtilerek, dışarıya çıkmak isteyenlere maske takmaları uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle başkent sokaklarında ıssız bir görüntü oluştu. Bu arada, kum fırtınası hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Hartum Havalanında tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı.

Hartum Havaalanı Sözcüsü Muhammed Mehdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteorolojiden aldıkları bilgiler doğrultusunda uçakların iniş ve kalkışının iptal edildiğini söyledi.Mehdi, “Kötü hava koşulları nedeniyle, havalimanının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalmasını bekliyoruz.” dedi.