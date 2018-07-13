Korkunç görüntü! Köpek canlı canlı çöp kamyonuna atılıp...

NEVŞEHİR'de bir köpeğin bir çöp kamyonuna atılarak öldürüldüğü iddia edilen bir video sosyal medyada tepki çekti. Acıgöl ilçesinde vatandaşlarca çekilen videoda, belediye görevlisi olduğu iddia edilen iki kişi, bir köpeği sopalarla bir çöp kamyonunun arkasına sokmaya çalışıyor. Köpek ise çöp kamyonundan çıkmaya çalışıyor. Video, sosyal medyada "Bir köpek çöp kamyonunu arkasına atıldı ve ezilerek öldürüldü" iddiasıyla yayıldı.

ACIGÖL BELEDİYE BAŞKANI ERTAŞ: ASILSIZ HABER: Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği görüntülerle ilgili Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, açıklamalarda bulundu. TV8 canlı yayınına telefonla bağlanan Ertaş, "Her zamanki gibi asılsız bir haber asılsız bir ihbar" sözleriyle görüntüleri yalanladı. Görüntülerdeki kamyonun 'çöp kamyonu olmadığını' hayvan toplamakta kullanılan bir araç olduğunu iddia eden Ertaş, şunları söyledi: "Resmi 199 sayılı kanun gereği, sokak hayvanlarını rehabilite etmek belediyeye yüklenmiş bir kanun hükmüdür. Bunu gereği olarak hayvanlarımızı rehabilite ediyoruz. Barınaklarını yiyeceklerini karşılıyoruz. Bizim gibi hayvan haklarına dikkat eden bir belediyenin linç kampanyasına maruz kalması bizi derinden yaraladı. Sizdeki görüntüleri şöyle açıklayabiliriz. Bir tane hafif yaralanmış hayvan sokakta vatandaşa saldırgan tavırlar sergilerken yatsı namazına gitmekte olan bir vatandaş belediyeye ihbarda bulunuyor ve gerekli işlemin yapılması isteniyor.

"ÇÖP KAMYONU DEĞİL" : Vatandaşların ve sokak hayvanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla arkadaşlarımız müdahale ediyor. Müdahale konusunu tasvip etmiyoruz. Orada kesinlikle bahsedildiği gibi öldürülme yok. Görüntüyü detaylı incelerseniz arkadaşımızın elinde bir hayvan yakalama aparatı var. Hayvan yakalama aparatıyla hayvanı rahatsız etmeden yormadan almak isterler. Görüntülerdeki çöp öğütücü değil. O çöp kullanmakta kullandığımız bir araçta değil. Arkasındaki kapaktan dolayı hayvanlarımız dışarı çıkmasın diye bir kapağı var. Çöp öğütücü falan değil. Hayvan yakalama aparatıyla hayvan kullanılıyor, uyuşturucu dahi kullanılmıyor. Kapak kapatılırken hayvanın tırnağına dahi zarar gelmiyor. Hayvanı serbest bıraktık. Ufak tefek yaraları tedavi edilip doğal ortamına bırakıldı. Onu yakalamaktaki o muameleyi yapan arkadaşlarımızla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Hayvanın itlaf edildiği iddialar yanlıştır."

NEVŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: Konuyla ilgili Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sokak köpeklerinin çöp kamyonu içerisinde itlaf edildiği izlenimi veren görüntülerin Nevşehir Belediyesi ile alakası olmadığı belirtildi. Açıklamada; "İnternette bir sosyal paylaşım sitesinde Nevşehir Belediyesi etiketi kullanılarak, bir sokak köpeğinin çöp kamyonu içerisinde itlaf edildiği izlenimi veren görüntüler paylaşılmakta. Söz konusu görüntüler incelendiğinde, olayın belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmediği ve görüntüdeki şahısların ve çöp kamyonunun Nevşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır. Nevşehir Belediyesi sokak köpeklerinin rehabilitasyonları yönünde 2000 Evler Mahallesi’nde kurduğu Köpek Barınma Merkezi kanalıyla kanunda öngördüğü yönetmelik çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel 13 Temmuz 2018 14:06
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