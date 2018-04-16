Korkunç! Eşi ve 2 oğlu işadamını yakarak öldürdü!

İZMİR’in Torbalı ilçesinde dün sabah 2 tarım işçisi tarafından dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde bulunan ve tanınmayacak haldeki cesedin aracın sahibi işadamı Murat Ö’ye ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesinde aileden şüphelenen jandarma ekipleri Murat Ö.’nün eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan ve Hadi Ö.'yü gözaltına aldı. Murat Ö.'nün eşi ve 2 çocuğu sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf etti. İfadelerinde Murat Ö.'nün eşi ve iki oğlunun cinayeti nasıl işlediklerini anlattıkları şeyler kan dondurdu... Cinayetin neden işlendiği konusunda henüz bilgi yok...