Korkunç! Eşi ve 2 oğlu işadamını yakarak öldürdü!

İZMİR’in Torbalı ilçesinde dün sabah 2 tarım işçisi tarafından dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde bulunan ve tanınmayacak haldeki cesedin aracın sahibi işadamı Murat Ö’ye ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesinde aileden şüphelenen jandarma ekipleri Murat Ö.’nün eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan ve Hadi Ö.'yü gözaltına aldı. Murat Ö.'nün eşi ve 2 çocuğu sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf etti. İfadelerinde Murat Ö.'nün eşi ve iki oğlunun cinayeti nasıl işlediklerini anlattıkları şeyler kan dondurdu... Cinayetin neden işlendiği konusunda henüz bilgi yok...
Torbalı'da dün sabah 2 tarım işçisi tarafından Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde bulunan cesedin tanınmayacak halde olmasından dolayı kimliğini belirlemekte güçlük çeken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Murat Ö’ye ait olan 35 TTG 35 plakalı aracın içerisindeki ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ö. ailesi, araç içerisindeki cesedin Murat Ö.’ye ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kan verdi. Sonuçların çıkmasını bekleyen Torbalı İlçe Jandarma ekibi, çalışmalarına başka koldan devam etti. Olayı derinleştiren ekip, her türlü ihtimali değerlendirerek, Ö. Ailesi'ni inceleme altına aldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER... Ertuğrul Mahallesi 3023 Sokak üzerindeki MOBESE’ye takılan bir detay jandarmayı harekete geçirdi. Gece geç saatlerde Murat Ö.’nün arabası ile bir başka arabanın aynı anda evin önünden hareket etiği fark edildi. Buradan yola çıkan güvenlik güçleri, Murat Ö.’nün eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan ve Hadi Ö. şüpheli olarak gözaltına alındı. Murat Ö.'nün eşi ve 2 çocuğu sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf etti.
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