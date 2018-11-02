Korkunç detaylar: Sıla'nın darp raporu ortaya çıktı!

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini belirten Sıla Gençoğlu'nun darp raporu ortaya çıktı. Star Haber'in ulaştığı raporda sanatçının idrarında kana rastlandığı, kafatasında ödem oluştuğu ve vücudu ile yüzünde morluklar olduğu belirtilmiş.

Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın aldığı darp raporu da ortaya çıktı. Twitter

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Star Haber'in ulaştığı raporda sanatçının yüzünde ezilme, kafatasında ödem, idrarından kan ve pıhtı gelmesi ve kollarda ezilme olduğu belirtilmiş. Twitter

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Sıla'nın raporda kafatasına küllük ile vurulduğu da yer alırken kafasına, bacaklarına ve kulağına tekme aldığı kayda geçmiş. Twitter

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