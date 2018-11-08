Korkunç! Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar girişiminde bulundu

BAKIRKÖY Adliye Sarayı’nda önceki gün kan donduran bir intihar girişimi yaşandı. Geçtiğimiz gün Tekin Ş. ‘çocuğa cinsel istismar’ suçunu gerçekleştirdiği iddiasıyla göz altına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.
TUTUKLANMASI İSTENİNCE... Şüpheli Tekin Ş., savcıdaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Tekin Ş., iki polis nezaretinde adliyenin 7. bloğunun 2. katında bulunan sulh ceza hakimliklerine getirildi.
“AVUKATIMLA GÖRÜŞECEĞİM” DİYE POLİSLERDEN AYRILDI... Tekin Ş., kimlik tespiti için duruşma salonuna alındı. Kimlik tespitinin sonrasında mahkeme salonundan ifadesi alınmak üzere dışarı çıkartıldı. Bu sırada Tekin Ş., yanında bulunan polis memurlarının yanından “Avukatımla görüşeceğim” diyerek ayrıldı.
POLİSLERDEN UZAKLAŞINCA KENDİNİ AŞAĞI ATTI... Polislerin yanından uzaklaşan Tekin Ş., binanın ikinci katının balkonundan kendisini aşağı attı. Ağır yaralanan Tekin Ş., ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
16 YAŞINDAKİ AİLE DOSTUNUN KIZINI 7 YILDIR İSTİSMAR EDİYORMUŞ... Tekin Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Tekin Ş., şu an 16 yaşında olan bir aile dostunun kız çocuğuna 7 yıldır cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyordu.
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