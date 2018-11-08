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Korkunç! Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar girişiminde bulundu

Korkunç! Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL'da bir aile dostunun 16 yaşındaki kızını 7 yıldır istismar eden 50 yaşındaki sapık, Bakırköy Adliyesi'nde hakim sorgusunu beklerken polislerin yanından ayrılıp kendini kinci kattan aşağı attı. Ağır yaralanan cinsel istismar şüphelisi ağır yaralı...

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 17:33 - Güncelleme: 08-11-2018 17:38

BAKIRKÖY Adliye Sarayı’nda önceki gün kan donduran bir intihar girişimi yaşandı. Geçtiğimiz gün Tekin Ş. ‘çocuğa cinsel istismar’ suçunu gerçekleştirdiği  iddiasıyla göz altına alınarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

TUTUKLANMASI İSTENİNCE... Şüpheli Tekin Ş., savcıdaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Tekin Ş., iki polis nezaretinde adliyenin 7. bloğunun 2. katında bulunan sulh ceza hakimliklerine getirildi.

“AVUKATIMLA GÖRÜŞECEĞİM” DİYE POLİSLERDEN AYRILDI... Tekin Ş., kimlik tespiti için duruşma salonuna alındı. Kimlik tespitinin sonrasında mahkeme salonundan ifadesi alınmak üzere dışarı çıkartıldı. Bu sırada Tekin Ş., yanında bulunan polis memurlarının yanından  “Avukatımla görüşeceğim” diyerek ayrıldı.

POLİSLERDEN UZAKLAŞINCA KENDİNİ AŞAĞI ATTI... Polislerin yanından uzaklaşan Tekin Ş., binanın ikinci katının balkonundan kendisini aşağı attı. Ağır yaralanan Tekin Ş., ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ AİLE DOSTUNUN KIZINI 7 YILDIR İSTİSMAR EDİYORMUŞ... Tekin Ş.'nin hayati tehlikesi devam ederken, konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Tekin Ş., şu an 16 yaşında olan bir aile dostunun kız çocuğuna 7 yıldır cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • EY REIS; ARTIK SÖZ VERDIGIN IDAMI CIKART: SÖZÜNDE DUR 08 Kasım 2018 18:34 hükümet ve reis acil olarak bu tür sosyal felaketlere karsi bir önlem almali ve 15 temmuz darbe girisimi sirasinda ve sonrasinda meydanlarda millete söz verdigi o idami hic vakit kaybeden yarin, hatta yarindan da yakin bir günde hemen cikartmalidir. bu tür pisliklerin yasama hakki yoktur. bu asagilik iblis usaklari bizim oksijenimizi de kirletiyorlar.

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