Korkunç! Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar girişiminde bulundu

EY REIS; ARTIK SÖZ VERDIGIN IDAMI CIKART: SÖZÜNDE DUR 08 Kasım 2018 18:34 hükümet ve reis acil olarak bu tür sosyal felaketlere karsi bir önlem almali ve 15 temmuz darbe girisimi sirasinda ve sonrasinda meydanlarda millete söz verdigi o idami hic vakit kaybeden yarin, hatta yarindan da yakin bir günde hemen cikartmalidir. bu tür pisliklerin yasama hakki yoktur. bu asagilik iblis usaklari bizim oksijenimizi de kirletiyorlar.