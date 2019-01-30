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Korkunç cinayeti anlattı! Bagajda fırçayı bulmayınca...

Korkunç cinayeti anlattı! Bagajda fırçayı bulmayınca...

KAYSERİ'de, 'uzaklaştırma' kararı aldırmak için kendisini şikayet eden 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ı (43), sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren Halit Çadır'ın (59) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, "Fırça sapıyla vuracaktım, bagajda fırçayı bulamayınca av tüfeğini değnek olarak kullanmak istedim, ateş aldı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 17:58 - Güncelleme: 30-01-2019 17:58

KAYSERİ'nin merkez Kocasinan ilçesinde geçen yıl 8 Aralık'ta meydana gelen olayda; Halit Çadır, 3 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrılmak isteyen ve 'uzaklaştırma' kararı aldırmak için kendisini şikayet eden Serpil Yıldız ile sokakta karşılaştı. Çadır, otomobilinin bagajından aldığı av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan Çadır, tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Halil Çadır, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Serpil Yıldız’ın oğulları E.U., E.U. ve kızı E.U. ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

"NEDEN ŞİKAYET ETTİĞİNİ SORUNCA KÜFÜR ETTİ"

Sanık Halit Çadır, savunmasında öldürme kastı bulunmadığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Olay günü telefon faturamı yatıracaktım. Aracımı park ettiğim yerde karşılaştık. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmak için şikayet etmişti, ben de neden şikayet ettiğini sorunca, ağza alınmayacak küfürler etti. Çok ağır konuşunca aracın arkasında fırçanın sapı ile birkaç kez vuracaktım; ama bagajda fırçayı bulamadım. Tüfeği gördüm, onu değnek gibi kullanacaktım. Tüfek ateş alınca ben yaralandığını fark etmedim, tüfeği bagaja atıp gittim. Küfür ettiği için yaptım. Çok pişmanım. 60- 70 bin TL civarında borcu var. Büyük oğlunu ben evlendirdim; ama olay günü aramızda bu konuşulmadı, sadece şikayet etmesi nedeniyle tartıştık.”

"ANNEMİ 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT EDERDİ"

Öldürülen Serpil Yıldız’ın kızı E.U. ise, "Annem ile birlikte bu şahıs hakkında uzaklaştırma şikayetinde bulunduk. Bizimle hiç yaşamadı ama gece evin oraya gelir, camımızdan bizi dinlerdi. Annemi hep, 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ederdi. Şikayetçiyim" dedi.

Yıldız'ın oğlu E.U. da, "Kesinlikle annemin borcu yoktu. Beni evlendirdiğini söylüyor ama bana 10 bin TL vermişti, daha sonra da ödedim, yalan söylüyor" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen olayın görgü tanığı O.G. ise, "Kadını arabanın etrafında kovaladı, bir tur attılar. Kadın kolu ile kafasını koruyordu, adam kadının kafasına doğru sıktı" diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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