Korkunç cinayet! Gaspçı, ATM’den para çeken adamı kalbinden vurdu

Kuzey Miami Beach'te 17 yaşındaki gaspçı, Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü. ABD'nin Miami şehrinde salı günü akşam 20:45'te Kuzey Miami Beach'te gerçekleşen olayda Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki Dillon Bud Calvin Steve'in arkasından silahla gelen siyahi bir soyguncu parasını gasp etmek istiyor. Bir anda silah elinden düşüyor. Talihsiz genç yere düşen silahı almak isterken soyguncu hızlı davranıp alıyor ve kalbinden vurarak öldürüyor. 17 yaşındaki gaspçı katil Marcine Hill tutuklandı.

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