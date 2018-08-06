Korkunç! Başka bir erkekle yakalanınca kocasının penisini...

Korkunç olay Hindistan'da yaşandı. Başka bir erkekle 'uygunsuz' bir pozisyonda kocasına yakalanan kadın sinirlenip kocasının penisini ısırarak kopardı. Adam karısını başka köyden bir adamla yakalayınca, karısını yasak aşkın ortaya çıkarmakla tehdit etti. Bunun üzerine Jayanthi isimli 45 yaşındaki kadın sinirlenerek, kocasının penisini ısırarak kopardı. Sinirli kadın olay yerinden sevgilisiyle kaçtı.