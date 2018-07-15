Korkunç! Antrenörü 9 yaşındaki tecavüz etti! Görüntüler internette yayılıyor

BUGÜNÜN kan donduran haberi Ayşe Arman'ın köşesinden tüm Türkiye'ye yayıldı. Voleybol okulu olan ve antrenörlük yapan kişi, evinde çalışan ailenin kızını da okuluna kaydetti. Ardından da küçük kıza 9 yaşında tecavüz etmeye başladı. 3 yıl süren tecavüz, küçük kızın babasının sapık antrenörün kızına gönderdiği iğrenç mesajlar ve görüntüleri görmesiyle ortaya çıktı. Genç kızdan 50 yaş büyük olan antrenör tutuklandı. Sapık antrenör 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME DOSYASINDAN ALIP İNTERNETTE YAYDILAR... Ancak 6 ay önce küçük kızın ailesi "Şikayetenizi geri almazsanız mahkeme dosyasına giren tecavüz görüntülerini internette yayınlayacağız" diye tehdit edildi. Aile şikayetini geri almayınca, delil olarak mahkeme dosyasına konulan küçük çocuğa tecavüz ve iğrenç fantazi görüntüleri hem aileye, hem ailenin çevresine gönderildi hem de internette yayınlanmaya başlandı. İşte Hürriyet'ten Ayşe Arman'ın küçük kızın annesiyle yaptığı röportajın en kan dondurucu bölümleri...

- Sizi tanıyalım?

- 37 yaşındayım. Evliyim, iki çocuğum var.

Başınıza gelen nedir?

- (Ağlıyor) Sakin olmaya, normal konuşmaya çalışıyorum ama zaman zaman kendime hâkim olamıyorum. Özür dilerim. 1.5 yıldır terapi görüyorum. Kızımız da görüyor. Başımıza bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey geldi...

- Nedir o?

- Şu an 14 yaşında olan kızımız, bir pedofili kurbanı. Bu sapıklığı ona yapan da antrenörü. Dokuz yaşından beri voleybol oynuyor kızımız. Antrenörü olacak o şerefsiz adam, dokuz ile 13 yaşları arasında kızımızı iğrenç fantezilerine alet etmiş. Sistematik bir şekilde. Dokuz yaşında bir çocuğun beynini yıkamış. “Sen şöyle güzelsin, böyle güzelsin, seni çok seviyorum, ailen seni sevmiyor, sana değer vermiyor...” Sonunda iş, “Sen benim kadınımsın, karımsın...”a kadar gelmiş. Hem normal yolla, hem anal yolla birkaç kere tecavüz etmiş. İstediği her şeyi yaptırmış...

DAHA DOKUZ YAŞINDAYKEN SAPIKÇA TECAVÜZ ETMİŞ...

- Korkunç ötesi. Bu çocuk küçücük. Dokuz yaş nedir ki? Dokuz yaşındaki bir çocuğa istediğini yaptırırsın. Hele çok saygı duyduğu, korktuğu hocası ve antrenörüysen... Bu sadece sapıklık değil, gücünü kötüye kullanmak. Bir öğretmenin bu sapıklıkları yapması kabul edilebilir bir şey değil. Ellerimle boğmak istiyorum onu ama sonra ölümün de onun için bir kurtuluş olacağına inanıyorum. Zaten suçlu bulundu. 34 yıl yedi, şu an cezaevinde...

BENİM SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİME, AİLEME GÖNDERİLDİ...

- En yüksek cezayı almış...

- Evet. Ama şimdi yine başımızın belası durumunda! Yine rezaletle karşı karşıyayız. Mahkemede delil olarak kullanılan, kızımıza ait mahrem fotoğrafları, birileri, internetten paylaşıyor. Benim bütün takipçilerime, kızımın arkadaşlarına, okuluna, öğretmenlerine yolluyor. Bu iğrençliği kim yapıyor bilmiyoruz.

ŞİKAYETİNİZİ GERİ ALIN YOKSA REZİL OLACAKSINIZ...

- Ama bize bu davayla ilgili birkaç ay önce şikâyetimizi geri almamız söylendi. “Yoksa fena şeyler olacak. Herkese rezil olacaksınız!” dendi. Mümkün mü şikâyeti geri almamız? Kızımızın hayatını kaydırdı. Onu rezil bir şeye alet etti. Daha önce de başka kız çocuklarına yaptı. O, insan içinde olmamalı. Dedesi yaşında bir adam. “Yapmış işte” deyip geçemeyiz. Bu adam hem sapık hem suçlu. Hak ettiği cezayı aldı, cezaevinde çürümeli!

YÜZÜ GÖRÜNECEK ŞEKİLDE İNTERNETE KOYDULAR

- “Geri adım atmayacağız. Biz çocuğumuzun arkasında duruyoruz. Mahkeme 34 yıl verdi. Mahkemenin kararıdır” dedik. Biz vazgeçmeyince de, kızımızın çıplak fotoğraflarını yüzü de görülecek şekilde internete verdiler. Amaç, bizi yıldırmak. Küçük bir çocuktan ne istiyorlar? Kızım zaten dava sürecinde perişan oldu, hep psikolojik destek aldık. Şimdi üzerinden bir zaman geçmişti, bu sefer bu olay patladı. Okul müdürüne kadar yollamışlar. Aşağılık insanlar. Biz affetsek, Allah affetmez yaptıklarını... Ve altı aydır bunu yapanın kim olduğu tespit edilemiyor.

BİZ O ADAMIN EVİNDE ÇALIŞIYORDUK...

-Başa dönelim... Siz bu antrenörle nasıl tanıştınız?

- Ben o ailenin yanında yaklaşık beş yıl çalıştım. 2011’de onların evine taşındık. Müştemilatlarına... Eşine yardım ediyordum. Hamileliğim orada geçti. Kızım da, ilkokul üçe gidiyordu. Evin beyinin bir kulübü vardı, Beykoz’da. Voleybolcu yetiştiriyordu. Ama sadece kız çocuklarını alıyor. Kendisi de eski voleybolcu. Çok disiplinli biriydi. Çocuklar aynı zamanda korkuyordu ondan.

BU KADAR ÇOK ÇOCUK GEÇİYOR ELİMİZDEN...

- Sizin kızınız voleybola ne zaman başladı?

- Yine o yaşlarda, dokuz. Teklif onlardan geldi. Bu kadar çok geçiyor elimizden, “Sizinki de gelsin” dediler. Yazları da Beykoz’un köylerinden birinde yeşillik içinde kamp oluyordu. Hem yardım ediyordum hem de gönüllü anne olarak çalışıyordum. Eşim de inşaat sektöründe çalışıyor, 17 yıldır evliyiz, onun da kampa gelip gittiği oluyordu. 2016’da onlar evlerini sattı, biz de kiraya çıktık. Ama voleybol antrenmanları hep devam ediyordu, kamplar da...