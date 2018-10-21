Korkunç! 63 tane bebek cesedi bulundu dondurucuda saklamışlar

DAHA ÖNCE DE 11 TANE BULUNMUŞTU: Polis yetkilileri, geçen hafta aldıkları isimsiz bir ihbar mektubu üzerine harekete geçmiş, Detroit'deki Cantrell isimli eski bir cenaze evinde tavan arasında çöp poşetleri içerisine gizlenmiş 11 bebeğe ait ceset kalıntıları bulmuşlardı.