Korkunç! 63 tane bebek cesedi bulundu dondurucuda saklamışlar

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde kutular içinde 36, dondurucuda ise 27 tane bebek cesedi kalıntısına ulaşıldı. Operasyonun ardından cenaze evi kapatıldı.
DAHA ÖNCE DE 11 TANE BULUNMUŞTU: Polis yetkilileri, geçen hafta aldıkları isimsiz bir ihbar mektubu üzerine harekete geçmiş, Detroit'deki Cantrell isimli eski bir cenaze evinde tavan arasında çöp poşetleri içerisine gizlenmiş 11 bebeğe ait ceset kalıntıları bulmuşlardı.
Bu olayın ardından soruşturma başlatılırken Michigan Eyaleti Lisans ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı, Cantrell cenaze evinin çeşitli lisans ve mali ihlaller dolayısıyla nisan ayında kapatıldığını açıklamıştı.
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