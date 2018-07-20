Korku dolu anlar! Uçağın düşme anı böyle kaydedildi

10 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria yakınlarında düşen Martin's Air Charter Havayolları'na ait bir uçağın, daha önce hiç görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Sol motoru arıza yapan ve yanmaya başlayan uçak yere çakılmaya başlarken, yine uçağın sol kısmında yer alan bir yolcu o anları kameraya kaydetti.

DÜŞENE KADAR KAYDETMEYE DEVAM ETTİ: Wonderboom Havaalanı'ndan kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra arıza yapan uçak, hızla yere doğu çakılmaya başladı. Kazayı anbean kaydeden yolcunun kamerası, bir süre sonra tamamen karardı ve düşüş anından sonrasını çekmeye başladı. Kazada 20 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.