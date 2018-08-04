Korku dolu anlar! Küçük çocuk başını demir parmaklıklara sıkıştırdı

ÇİN'de amatör kameraya kaydedilen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Kendi halinde oynarken demir parmaklıkları olan pencereden bakan çocuk kendini bir anda demire asılı olarak buldu.

Görüntülerde daha çok küçük yaşlarda olduğu ve ailesinin kontrol etmediği anlaşılan çocuk panik yaşanmasına neden oldu. Videoya yansıyan anlarda minik bebeğin boynu demir parmaklıkların arasına sıkışınca orada öylece kurtarılmayı bekliyor.

Kendi kendine kurtulma hareketleri yapsa da başarılı olamayan çocuğun yardımına evin içinden herhangi birinin çıkmaması, çocukların üzerindeki ebeveyn kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Olayın sonrasında ne olduğu bilinmese de etrafta bulunan kişilerin bebeği kurtarmak için uğraştığı görülüyor. İşte tüm herkes için ibretlik olan o görüntü.