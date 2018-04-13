Altın fiyatları allak bullak! Kapalıçarşı'da ne altın alan var ne satan. Çeyrek altın önce düştü sonra yükselişe geçti. İşte yeni fiyatlar... haberin devamı için tıklayın »
Başbakan Binali Yıldırım : 'Kimyasal silah kullanımı bir alçaklıktı. Barışı akamete uğratacak girişim olmamalı'... haberin devamı için tıklayın »
Savaş rüzgarı diniyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Yeni gelişmeler var... haberin devamı için tıklayın »
Güney Afrika’nın Port Elizabeth şehrindeki bir protesto gösterisi korku dolu anlara sahne oldu. Kwadwesi bölgesinde evlerinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılacağını öğrenen ev sahipleri ayaklandı.
Ev sahiplerinden biri hızını alamayarak bebeğiyle beraber çatıya çıktı. Yıkım kararının iptal edilmesini isteyen adam, olay yerine gelen polislere aksi halde kızını çatıdan atacağını söyledi.
Polis ekipleri uzun süre adamı ikna etmeye çalışırken, çevredekilerin ise ‘at, at, at’ diye tezahürat yaptıkları görüldü. Polislerden biri adama müdahale etmek için çatıya çıkarken, 38 yaşındaki baba dediğini yaparak bebeği çatıdan attı.
Aşağıdaki polislerin yakaladığı bebek şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, baba ise gözaltına alındı. Adamın cinayete teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtiliyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Korku dolu anlar… Bebeğini çatıdan attı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER