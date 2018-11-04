Koray Şener'in cenazesi Ali Koç'un eşliğiyle Kocaeli'ye getirildi...

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR Törende ayrıca, takım kaptanları Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener ile taraftar grubu temsilcileri de konuşma yaptı. Başkan Ali Koç ve futbolcuların, konuşmaları sırasında gözlerinin dolduğu görüldü. Koray'ın ağabeyi Eray, yaptığı konuşmada, kardeşi için taziye telefonu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.