Koray Şener'in cenazesi Ali Koç'un eşliğiyle Kocaeli'ye getirildi...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçı öncesi tribünde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinin önüne getirildi.

Koray Şener'in cenazesi Ali Koç'un eşliğiyle Kocaeli'ye getirildi...

Kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik sorumlusu Erwin Koeman, futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı.

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Koray Şener'in cenazesi Ali Koç'un eşliğiyle Kocaeli'ye getirildi...

Ali Koç, törende yaptığı konuşmada, kombine kart sahibi Koray'ın okul açık tribününde maçları izlediği koltuğunun üzerine adının yazılarak boş bırakılacağını söyledi. Başkan Koç, yöneticiler, futbolcular ve ailesi, Koray'ın siyaha boyanan ve üzerinde tribünde çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı ve kitaplarının bulunduğu koltuğuna çelenk bıraktı.

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Koray Şener'in cenazesi Ali Koç'un eşliğiyle Kocaeli'ye getirildi...

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR Törende ayrıca, takım kaptanları Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener ile taraftar grubu temsilcileri de konuşma yaptı. Başkan Ali Koç ve futbolcuların, konuşmaları sırasında gözlerinin dolduğu görüldü. Koray'ın ağabeyi Eray, yaptığı konuşmada, kardeşi için taziye telefonu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.

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Koray Şener'in cenazesi Ali Koç'un eşliğiyle Kocaeli'ye getirildi...

Törene Fenerbahçe formaları giyerek katılan Koray Şener'in annesi Gülümser ve babası Rıfat Şener güçlükle ayakta durabildi. Ülker Stadı'ndaki törende imam, taraftarlardan Koray için helallik istedi. Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

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