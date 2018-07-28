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Koray Aydın'dan partilileri çileden çıkaran gaf!

Koray Aydın'dan partilileri çileden çıkaran gaf!

Meral Akşener'in pazartesi günü 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Koray Aydın büyük bir gafa imza atarak,"Liderimiz Devlet Bahçeli" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 19:41 - Güncelleme: 28-07-2018 19:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın basının karşısına geçti. Ancak Aydın konuşması sırasında bir gafa imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.

Koray Aydın yaptığı gafın farkına varıp, hemen Meral Akşener olarak düzeltti, ancak İYİ Partililer, Koray Aydın'ı yuhalamaya başladı.

DAHA SONRA AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra Meral Akşener, evinin önünde toplanan İYİ Partililere seslendi. Akşener, partililere önce teşekkür etti ardından da Pazartesi günü Başkanlık divanını yapmak üzere partinin genel merkezinde olacağını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 21:06 BAHÇELİNİN adı yeter adı.... öyle bir iz bırakmış ki akıllarına kazınmış devletlimin. ccc

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