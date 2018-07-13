Koray Aydın: İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdık (2)

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına ilişkin, "Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Siyasetin ön sıraları en geçişken sıralardır. Dışarıda farklılıklar olsa dahi orada yakınlaşmalar olur. Devlet Bahçeli grubun ön sırasında oturuyordu. Devlet Bahçeli İYİ Partililerin elini sıktı. Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş. Devlet Bey daha önce bütün dediklerini ve yaptığı bütün suçlamaları unutarak bize bir el uzatmış oldu." dedi.

Bahçeli ile buzların eriyip erimediğine ilişkin ise Koray Aydın, "MHP'den ayrıldık. İki ayrı saftayız. MHP duruşunu devam ettiriyor. Bizim pozisyonumuz da geride duruyor. Böyle bir medeni ilişkinin oluşması için atılmış adımları tartışma konusu yaparak bunlardan bir şey çıkarmak mümkün değil" diye konuştu.

"MERAL HANIMIN UYARILARI YERİNDEDİR" Koray Aydın, "Bu yaşanan olaydan sonra parti liderlerin durumu yanlış anlaşılmaya neden olacak bir durum var ise uyarı yapar, bu çok dağal bir tepkidir. Meral Hanım'ın Bahçeli'nin elini öpen vekil arkadaşımıza bir uyarıda bulunduğu doğrudur, uyarıları da yerindedir." diye konuştu.

"O, SİYASETTE BAŞARISIZLIK SAYILMAZ" 'Meral Akşener neden İYİ Parti'den daha az oy aldı?' sorusuna Aydın, "O çok doğaldır. O siyaseten başarısızlık sayılmaz. Biz garibanları oynuyoruz. Bütün gazeteler, medyalar onların. Kutuplaşma olursa kutuplaşmaya doğru oylar kayar. Bunların hepsi son 10-15 günde oldu. Daha önce hiçbir ankette böyle olmadı" ifadesini kullandı.

KORAY AYDIN MHP'DEN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI Koray Aydın, MHP'de ayrılmasına ilişkin, "20 yıla yakın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı. Liderimizin başarısız olduğu seçimler yaşadık. Bunları düzeltmek, bu partiyi iktidar yoluna sokacak hamleyi yapanlara sayın genel başkanımız bir kulp takarak bu talepleri ihraç ederek, partiden atarak yok etti. Türkeş dönemi bizim en rahat eleştiri yaptığımız dönemdi. Devlet Bey hiçbir seçimi, seçimden sonra tartışmamıştır, tartıştırmamıştır." ifadesini kullandı.

"ZARUZİ OLARAK 'EVET' DEMEMİZE NEDEN OLDU" Aydın, "Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık." diye konuştu.

Aydın, "Biz partinin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz (MHP). İYİ Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İYİ Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok." dedi.

Aydın, "Ülkenin yararına olan her girişimde iktidarın yanında oluruz. Zararına olan konularda desteklemeyiz." dedi.

  • Medya 13 Temmuz 2018 01:07
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