Koray Aydın: İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına ilişkin, "Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Siyasetin ön sıraları en geçişken sıralardır. Dışarıda farklılıklar olsa dahi orada yakınlaşmalar olur. Devlet Bahçeli grubun ön sırasında oturuyordu. Devlet Bahçeli İYİ Partililerin elini sıktı. Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş. Devlet Bey daha önce bütün dediklerini ve yaptığı bütün suçlamaları unutarak bize bir el uzatmış oldu." dedi.

Bahçeli ile buzların eriyip erimediğine ilişkin ise Koray Aydın, "MHP'den ayrıldık. İki ayrı saftayız. MHP duruşunu devam ettiriyor. Bizim pozisyonumuz da geride duruyor. Böyle bir medeni ilişkinin oluşması için atılmış adımları tartışma konusu yaparak bunlardan bir şey çıkarmak mümkün değil" diye konuştu.

"MERAL HANIMIN UYARILARI YERİNDEDİR" Koray Aydın, "Bu yaşanan olaydan sonra parti liderlerin durumu yanlış anlaşılmaya neden olacak bir durum var ise uyarı yapar, bu çok dağal bir tepkidir. Meral Hanım'ın Bahçeli'nin elini öpen vekil arkadaşımıza bir uyarıda bulunduğu doğrudur, uyarıları da yerindedir." diye konuştu.

"O, SİYASETTE BAŞARISIZLIK SAYILMAZ" 'Meral Akşener neden İYİ Parti'den daha az oy aldı?' sorusuna Aydın, "O çok doğaldır. O siyaseten başarısızlık sayılmaz. Biz garibanları oynuyoruz. Bütün gazeteler, medyalar onların. Kutuplaşma olursa kutuplaşmaya doğru oylar kayar. Bunların hepsi son 10-15 günde oldu. Daha önce hiçbir ankette böyle olmadı" ifadesini kullandı.