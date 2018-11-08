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Koray Aydın aslen nereli eşi Gönül Aydın ve çocukları kimdir?

Koray Aydın aslen nereli eşi Gönül Aydın ve çocukları kimdir?

Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Koray Aydın 1955 doğumlu ve aslen Trabzonludur. Babası memur olduğu için eğitim hayatına farklı illerde tamamlayan Koray Aydın Gönül Aydın ile evlidir. Çiftin , Halil İbrahim, Batuhan ve Konuralp adında 3 tane oğlu vardır.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:35 - Güncelleme: 08-11-2018 13:35

Siyasetin renkli simalarından biri olan Koray Aydın aslen Trabzonlu ve 1955 doğumlu. Memur bir ailenin çocuğu olan Koray Aydın, babasının vazifelerinden dolayı eğitim hayatını farklı illerde tamamladı. Asıl mesleği makine mühendisi olan Koray Aydın, Gönül Aydın ile evlidir ve çiftin 3 tane oğlu vardır. 

KORAY AYDIN KİMDİR: Koray Aydın 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, babasının memuriyeti sebebiyle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra siyasete atılarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) gençlik kollarına katıldı.

Koray Aydın'ın oğlu Batuhan Aydın 2015 yılında Amber Erin Haktanır ile evlendi.

SİYASETE GİRİŞİ: 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Muhafazakar Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1995 yılında da MHP'nin genel sekreterlik makamına getirildi. 1999 senesinde de Ankara milletvekili seçildi. Bunun yanında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda da görevlerde bulundu. Ancak bu vazifesinden 5 Eylül 2001 tarihinde kendi isteğiyle ayrıldı. 2011 yılında da yeniden Trabzon'dan milletvekili seçilerek meclise girdi.

                       

                          Koray Aydın ve eşi Gönül Aydın...

Gönül Hanımla evli olan Koray Aydın, Halil İbrahim, Batuhan ve Konuralp’in babasıdır.
 

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