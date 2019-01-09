Koray Avcı'nın hastalığı ne saçlarını kestirdi işte son hali

Sokakta söylediği şarkılarla bir anda ünlenen ve müzik listelerinde zirveyi oynayan Koray Avcı, katıldığı bir ödül töreninde hastalığından bahsederek saçını neden kestirdiğini açıkladı.

Koray Avcı'nın hastalığı ne saçlarını kestirdi işte son hali

Sesiyle ve söylediği şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Koray Avcı, kestirmeyi düşünmüyorum dediği saçlarına veda etti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında saçını kestirdiği kısmı eline alıp paylaşarak yeni imajını sevenlerine duyurdu. Paylaşılan fotoğraflara kısa süre içinde binlerce beğeni gelirken, Avcı'nın takipçileri bir hastalığı mı var sorusunu sormaya başladı.

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Koray Avcı'nın hastalığı ne saçlarını kestirdi işte son hali

Katıldığı bir ödül töreninde ise saçını neden kestirdiği hakkında soruları cevaplayan Avcı, "Biraz tazelenmek istedim hepsi bu. Çokta kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen değişiklik iyi gelir insana.'' şeklinde konuştu. Zayıflamasıyla da dikkat çeken Avcı, ödül töreninden çıkınca hastaneye gideceğini ekleyerek rahatsızlığı hakkında konuştu.

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Koray Avcı'nın hastalığı ne saçlarını kestirdi işte son hali

42 DERECE ATEŞLE YANIYORUM: Avcı, geçtiğimiz akşam katıldığı Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde yeni imajıyla basın mensuplarının karşısına geçerek rahatsızlığından şu sözlerlebahsetti: "42 derece ateşle yanıyorum, üç tane serum yedim. Büyük olasılıkla da buradan çıkınca hastaneye gideceğim'' diyen Avcı, konuşmasını engelli kardeşleri hakkında devam ettirdi:

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Koray Avcı'nın hastalığı ne saçlarını kestirdi işte son hali

Koray Avcı ''Tüm bunlar bu gece buraya gelip engelli kardeşlerimize destek olmamamıza ENGEL değil. Vaziyetimiz vazifemizin önüne geçemez. Her insan bir engelli adayıdır. Bunu asla unutmamak gerek'' dedi.

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