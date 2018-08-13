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Koray Avcı :Atatürk resminin olmadığı hiçbir para...

Koray Avcı :Atatürk resminin olmadığı hiçbir para...

KONYA 'da 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde konser veren sanatçı Koray Avcı, Euro'nun 7.5 lira olduğunu belirterek, '' Atatürk resminin olmadığı hiçbir para benim için kıymetli değildir.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 11:59 - Güncelleme: 13-08-2018 11:59

Koray Avcı, Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Seydişehir Kalkınma Şöleni' adlı şenlikte konser verdi. Birbirinden güzel eserleriyle alanı dolduranlara keyifle anlar yaşatan Koray Avcı, şarkı aralarında hem güldürdü hem de samimi açıklamalarda bulundu.

Şarkı aralarında yaptığı esprilerle hayranlarını güldüren Koray Avcı, Ankara'dan Kırıkkale'ye konser vermeye gidemediğini belirterek, ''Albümler yine çok satmaya başladı. Ben, Ankara'dan, Kırıkkale’ye gidemiyordum. 50 lira otobüs parası veremiyordum. Orada konserim vardı, para kazanmaya gideceğim halde param yoktu. O kadar psikolojik fakirim'' diye konuştu.

Konser sırasında gitarist arkadaşını yanına çağıran Avcı, sokak müzisyenliğinden itibaren birlikte çalıştıklarını belirterek, şu an zengin olmalarına rağmen hala birlikte çalışmaya devam ettikleri esprisini yaptı.

'BAYRAĞIM, MEMLEKETİM, ATATÜRK'ÜM...'

Paranın kendisi için önemli olmadığını belirten Avcı, '' Para önemli bir şey değil. Tabi önemli; ama Euro'nun 7,5 lira olduğu yerde bizim çok fazla para harcamamıza gerek yok. (Gitarist arkadaşına dönüp) Fakir olma, kendimi 50 Eurolar bozdurmaya korkuyorum, asacağım duvara. '' Atatürk resminin olmadığı hiçbir para benim için kıymetli değildir'' dedi. Bunun üzerine alkış aldı.

Üç önemli değerinin olduğunu vurgulayan Avcı: ''Hiç siyaset konuşamam ve beceremem ama doğrularım vardır. Solcusu, sağcısı, kapalı, açık, Alevi- Sünni, Türk- Kürt, ne olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Benim doğrularıma saygı duyun, ben de size saygı duyarım. Benim için üç şey çok kıymetli. En başta bunu kabul edeceksin mecbursun, ona saygı duyacaksın. Bayrağım, memleketim ve Atatürk'üme'' diye konuştu.

Konserin sonunda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Kaymakam Aydın Erdoğan, Koray Avcı’ya günün anısına plaket hediye etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • M.Akif 13 Ağustos 2018 12:57 Çemberi dar tutacağına Üzerinde Osmanlı ve Türk ecdadının olmadığı bir para diyebilseydin keşle kıt akıllı dengesiz..

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