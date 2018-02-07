Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş halde bulundu!

Bir kişinin denize atladığı ihbarını alan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, köprü altında ve çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramaların sonucunda, Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, bacakları dizinin altından kopmuş şekilde bulundu. Bacaklarının, eemi ya da tekne pervanesi tarafından koparıldığı tahmin edilen Keser'in cesedi, denizden çıkarıldıktan sonra Ortaköy İskelesi'ne götürüldü.